Hizbullah’ın uzantısı HÜDA PAR 3 şehirde AKP’yi destekleyecek

Kaynak: Haber Merkezi
Hizbullah’ın uzantısı HÜDA PAR 3 şehirde AKP’yi destekleyecek
Terör örgütü Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDA PAR 3 ilde AKP’yi destekleme kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre HÜDA PAR İstanbul, Ankara ve İzmir’de AKP’yi destekleyecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP’yi destekleyecek HÜDA PAR yerel seçim kararını açıkladı. Terör örgütü Hizbullah’ın siyasi uzantısı olan parti 3 ilde AKP’yi destekleyecek.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yaptığı açıklamada kendi adaylarıyla seçime girmek için prensip kararı aldıklarını belirterek, İstanbul, Ankara ve İzmir’de AKP’yi destekleyeceklerini söyledi.

25 TV kanalında konuşan Yapıcıoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Daha önceki dönemlerde Sayın cumhurbaşkanıyla görüşmelerimiz olmuştu. O görüşmelerde Cumhur İttifakı’nın devamı yönünde karşılıklı bir irade uyuşması olduğunu da kamuoyuna açıklamıştık ve bunun nasıl olabileceği ile ilgili olarak her iki partide heyetler oluşturuldu. Görüştüler, epey bir toplandılar. Sonuç itibariyle birkaç büyükşehirde destekleme kararı aldık. Diğer yerlerin çoğunda HÜDA PAR’ın kendi logosuyla, kendi ismiyle, kendi adaylarıyla seçimlere girmesi konusunda bir karara vardık ve bu kararımızı da kamuoyuyla paylaştık. İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek vereceğiz. İzmir'de de muhtemelen benzer bir şey olacak. Geriye kalan yerlerde kendi adaylarımızla seçimlere girme konusunda bir prensip kararımız var. Bazı yerlerde, bazı seçim çevrelerinde, bazı illerde olabilir, bazı ilçelerde olabilir hatta bazı beldelerde olabilir, orada farklı partiler ya da farklı gruplarla bazı ittifaklar gelişebilir. Onu zaman gösterecek.”

“YEREL İTTİFAKLAR OLABİLİR”

Yerel bazda ittifakların gelişebileceğini vurgulayan Yapıcıoğlu “Lokal bazı ittifaklar gelişebilir. Gelişirse oradaki yerel dinamiklerle oradaki teşkilatlarımızla istişareyle o konuda da bir karara varırız. Somut bir teklif gelirse, bu teklif kabul edilebilir nitelikte ve sonuç itibariyle millet için memleket için hayırlı olduğuna kanaat getirirsek evet deriz” şeklinde konuştu.

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