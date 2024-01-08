Hizbullah'ın uzantısı HÜDAPAR şeriat bayrağı ile yürüdü. AKP ile ittifak yaparak Meclis’e girdi

Batman’da HÜDA PAR Gençlik Kolları İsrail’i protesto etmek için "Selahaddin Eyyubi’nin torunları Gazze için yürüyor" etkinliği düzenledi.

Yürüyüş Türkiye’de infial yarattı. İsrail aleyhine sloganların atıldığı yürüyüşte Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan 2 atlının da olduğu görüldü. Yürüyüşte "Tek yol şehadet", "cenk, cihat, şehadet" sloganlarını atıldığı da duyuldu.

Görüntüler adeta gündeme oturdu. Olaya birçok siyasi, ünlü isim ve sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Bu tepkilerden biri de Zafer Arapkirli’den geldi. Arapkirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

AKAPE TÜRKİYESİ!…

“Geçinemiyoruz, 66 TL yetmiyor” diyen öğrenci,

“Yaşamıma, tercihime karışma” diyen LGBTİ bireyler,

“Çoklu baro olmaz” diyen avukatlar yürüyemiyor.

“Şeriat, hilafet, federasyon” isteyenler at sırtında, yeşil bayrakla yürüyor.

Yeniçağ yazarı Fatih Ergin ise gündem olacak bir paylaşım yaptı. Ergin, yürüyüşte MOSSAD ajanlarının olabileceğine dikkat çekti.

Ergin, “HÜDA PAR'ın Batman yürüyüşü... Aralarında kim bilir kaç MOSSAD ajanı var... Ve şunu çok iyi biliyoruz ki; nerede laiklik karşıtlığı varsa orada BOP'a hizmet vardır...” paylaşımını yaptı.

Gazeteci Nasuh Bektaş’ta sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak “ Evet burası Türkiye

Batman HÜDAPAR il örgütünün yürüyüşü.” paylaşımını yaptı.

CHP’li milletvekili Hüsnü Bozkurt ise yürüyüşle ilgili gereğinin yapılması gerektiğini anlatarak, “Bu yürüyüşe; Cumhur İttifakı’nın TBMM’ye soktuğu bir siyasi partinin eylemi, bir siyasi gösteri denemez. Bu yürüyüş; Anayasal Düzene başkaldırı, Laik Cumhuriyete isyan eylemi, bir şeriat-hilafet çağrısı olarak görülmeli, gereği yapılmalıdır. "dedi.

TANJU ÖZCAN FENA TEPKİ GÖSTERDİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da görüntülere tepki gösterdi. Özcan yürüyüş videosunu paylaşarak “Soytarılar” dedi.

GAFFAR OKKAN VE 5 POLİSİ ŞEHİT EDEN HİZBULLAH’IN UZANTISI HÜDA PAR

Ali Gaffar Okkan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevinde iken 24 Ocak 2001 günü saat kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürülerek hayatını kaybetti.

Saldırıda polis memurları Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş da şehit düşmüştü.

AKP’nin ittifak yaparak Meclis’e koyduğu HÜDA PAR Cumhur İttifakı’ndan bakanlık beklerken şehit Gaffar Okkan ile şehit koruma polislerinin kemikleri adeta sızlıyor.