Fenerbahçe'nin yıldızı 1. Lig'e transfer oluyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yıldızı 1. Lig'e transfer oluyor
Ümraniyespor Tiago Çukur'u transfer etmek için Fenerbahçe ile anlaştı.

Çağlar Söyüncü, Bonucci ve Rade Krunic gibi yıldızları kadrosuna katarak transferde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe’de ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.

TİAGO ÇUKUR'U İSTİYORLAR

Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medya paylaşımına göre 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor Fenerbahçeli Tiago Çukur’u transfer etmek üzere.

OYUNCUNUN CEVABI BEKLENİYOR

Sarı-lacivertlilerle transfere dair anlaşmaya varan Ümraniyespor oyuncunun da kabul etmesi halinde imzaları atacak.

FENERBAHÇE'YE YENİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezonun başında sarı-lacivertlilere transfer olan Tiago Çukur son 1.5 sezonu Belçika ekiplerinde kiralık olarak forma giydikten sonra Fenerbahçe’ye geri döndü.

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