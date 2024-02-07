Joe Worral Beşiktaş ile ilgili gelen mesajı 'uzun bir ses kaydı aldım' diyerek açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz stoper Joe Worral siyah-beyazlıların Youtube kanalına konuştu.

"ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"

Beşiktaş’a neden transfer olduğunu açıklayan Worral, "Yeni bir şey denemek için doğru zamandı diye düşünüyorum Nottingham'da doğdum ve büyüdüm Kulüple bu kadar çok maça çıktığım için şanslıyım Şimdi ise ufkumu genişletmek için iyi bir fırsat yakaladığımı düşünüyorum Türkiye'de biraz zaman geçirmek ve Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamak beni çok ama çok heyecanlandırıyor" sözlerini sarf etti.

"UZUN BİR SES KAYDI YOLLADI"

Chamberlain ile ilişkisine değinen İngiliz stoper, "Chamberlain ile konuştum Bana karşı çok nazikti ve uzun bir ses kaydı yolladı Şehir, insanlar, tesisler ve daha da önemlisi taraftarlar ve kulüp hakkında bilgi verdi Ben de hemen ikna oldum" diye konuştu.

"AZİM GÜÇ VE LİDERLİK BEKLEYEBİLİR"

Siyah-beyazlılara ne katacağına dair konuşan yıldız stoper, "Beşiktaş taraftarı benden azim, güç ve liderlik bekleyebilir Takıma bunları getireceğimi söyleyebilirim Takım için iyi oynamayı gerçekten çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GERÇEKÇİ BİR HEDEFİMİZ VAR"

Takımdaki hedeflerini açıklayan Worral, "Avrupa'ya gitmeye hak kazanmak için olabildiğince çok maç kazanmamız gerekiyor Bu, bizim için oldukça önemli bir hedef Elbette Türkiye Kupası da var Bence kupayı kazanmak gibi çok gerçekçi bir hedefimiz var" diye konuştu.

"KIZ ARKADAŞIMIN DOĞUM GÜNÜYDÜ"

17 numaralı formayı seçmesinin sebebini anlatan Worral, "Aslında benim ilk tercihim 17 numara değildi Dürüst olmam gerekirse uygun olan tüm numaralara baktım ve bunu seçtim, çünkü kız arkadaşımın doğum günüydü Benim için çok kolay oldu, yoksa azar işitecektim" diyerek sözlerini noktaladı.