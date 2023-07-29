Galatasaray Ali Sami Yen'i andı

Galatasaray yöneticileri, kulübün kurucusu olan Ali Sami Yen'i kabri başında andı.

KAYNAK: AA
Galatasaray Ali Sami Yen'i andı

Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 72. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Rıza Tevfik Morova, İsmail Sarıkaya, Can Natan ve Bora Bahçetepe ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Okunan dualarla anılan Ali Sami Yen'in kabrinin ardından sarı-kırmızılı heyet, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret ederek dua etti. İkinci başkan Öztürk, Seba'nın kabrine sarı-kırmızı çiçeklerden oluşan bir buket bıraktı.

Anma töreni sonrasında bir konuşa yapan Metin Öztürk, Ali Sami Yen'in önemli bir bakış açısıyla Galatasaray'ı kurduğunu belirterek, "O yıllar futbol yeni oynanıyor. Kurucu başkanımızın 'İngilizler gibi oynamak. Bir takım olmak. En önemlisi yabancıları yenmek.' şeklinde mesajı var. Cumhuriyetin 100. yılını kutluyoruz. Sayın Başkanımız Dursun Aydın Özbek Başkanımız da vizyonu çizmişti. 'Cumhuriyetin 100. yılında Galatasaray şampiyon olacak' dedi. Cumhuriyetimizin 100. yılıyla Ali Sami Yen başkanımızın 1905 yılında ortaya koyduğu vizyon bugün Galatasaray'da birleşti. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyoruz. Gruplara kalacağız ve kurucu başkanımızın bize emrettiği, rotayı çizdiği gibi Galatasaray Lisesi'nden ışıldayan Galatasarayımızı inşallah Avrupa'da bu sene en iyi şekilde temsil edeceğiz. Tekrar Kurucu Başkanımızın ve arkadaşlarının ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ise "Galatasaray, Cumhuriyetimizin yüzüdür ve yüz akıdır. Kulübü, dernekleri, vakıfları ve taraftar gruplarıyla Cumhuriyetimizi çok iyi temsil etmektedir. Başta Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarını bu vesileyle rahmet ve özlemle anıyoruz." dedi.

(AA)

Öne Çıkanlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Kendi kardeşlerini öldürdüğü için babasının cenazesine gitmeyen padişah kimdi?
Kendi kardeşlerini öldürdüğü için babasının cenazesine gitmeyen padişah kimdi?
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Son Haberler
Anadolu yaban koyunu yavrusu fotokapana böyle yakalandı Güncel
Anadolu yaban koyunu yavrusu fotokapana böyle yakalandı
Fenerbahçe'den Tete atağı. Yönetim şartları zorluyor Spor
Fenerbahçe'den Tete atağı. Yönetim şartları zorluyor
Otomobilin çarptığı bisikletli Arda hayatını kaybetti Güncel
Otomobilin çarptığı bisikletli Arda hayatını kaybetti
İstanbulspor gol atamayan forveti ile yollarını ayırdı. Spor
İstanbulspor gol atamayan forveti ile yollarını ayırdı.
Anadolu yaban koyunu yavrusu fotokapana yansıdı Güncel
Anadolu yaban koyunu yavrusu fotokapana yansıdı
Adalet Bakanı depremin teşkilatlarına verdiği acı bilançoyu açıkladı Güncel
Adalet Bakanı depremin teşkilatlarına verdiği acı bilançoyu açıkladı
Tarkan'dan öpücüklü özledim videosu Magazin
Tarkan'dan öpücüklü özledim videosu