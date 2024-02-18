Galatasaray Ankaragücü deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

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Galatasaray Ankaragücü deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Süper Lig'de 26. haftaya lider giren Galatasaray, bu akşam deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk kararını verdi. Ankaragücü Galatasaray maçının 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de 26. haftaya lider olarak giren Galatasaray, Fenerbahçe'nin dün akşam Çaykur Rizespor'u yenmesiyle maç eksiği ile ikinci sıraya inmişti.

Sarı kırmızılı takım liderlik koltuğunu geri almak için bu akşam deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Ali Şansalan.

Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Sarı kırmızılı takımda zorlu maç önçesi Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu iki futbolcusunu dikkatli olmaları için uyardığı öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech, Serge Aurier, Ndombele, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı kadroda yok.

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY İLK 11'LER

İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Galataaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni transfer Köhn'ü de bugün ilk 11'de görevlendireceği öğrenildi.

Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Kaan, Tolga, Morutan, Pedrinho, Cephas, A.Sowe.

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Davinson Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi.

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