Fatih Terim'in şampiyonluk şansı zora girdi. Yunan hakemlere ateş püskürdü

Yunanistan Süper Ligi'nin 23. Hafta maçında Panathinaikos sahsında Lamia ile karşılaştı.
Yeşil-beyazlı taraftarların karşısına ilk kez çıkan Fatih Terim sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Bu beraberlik ile Panathinaikos’un şampiyonluk ihtimali zora girerken Fatih Terim maçın hakemine demediğini bırakmadı.
Fatih Terim’in sözleri şu şekilde:
"Böyle bir oyunda +5 dakika uzatmayı da anlamış değilim Böyle davranılırsa oynamak isteyen değil oynatmak istemeyen tarafa prim vermiş olursunuz"
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