Fatih Terim'in şampiyonluk şansı zora girdi. Yunan hakemlere ateş püskürdü

Yunanistan Süper Ligi'nin 23. Hafta maçında Panathinaikos sahsında Lamia ile karşılaştı.

Yeşil-beyazlı taraftarların karşısına ilk kez çıkan Fatih Terim sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Bu beraberlik ile Panathinaikos’un şampiyonluk ihtimali zora girerken Fatih Terim maçın hakemine demediğini bırakmadı.

Fatih Terim’in sözleri şu şekilde:

"Böyle bir oyunda +5 dakika uzatmayı da anlamış değilim Böyle davranılırsa oynamak isteyen değil oynatmak istemeyen tarafa prim vermiş olursunuz"