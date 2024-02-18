Fatih Terim'in şampiyonluk şansı zora girdi. Yunan hakemlere ateş püskürdü

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Fatih Terim'in şampiyonluk şansı zora girdi. Yunan hakemlere ateş püskürdü
Lamia ile sahasında berabere kalan Panathinaikos'ta Fatih Terim hakemleri eleştirdi.

Yunanistan Süper Ligi'nin 23. Hafta maçında Panathinaikos sahsında Lamia ile karşılaştı.

Yeşil-beyazlı taraftarların karşısına ilk kez çıkan Fatih Terim sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Bu beraberlik ile Panathinaikos’un şampiyonluk ihtimali zora girerken Fatih Terim maçın hakemine demediğini bırakmadı.

Fatih Terim’in sözleri şu şekilde:

"Böyle bir oyunda +5 dakika uzatmayı da anlamış değilim Böyle davranılırsa oynamak isteyen değil oynatmak istemeyen tarafa prim vermiş olursunuz"

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