Ankaragücü'nden Galatasaray taraftarına kötü sürpriz

Selahattin Ekrekli
Ankaragücü'nden Galatasaray taraftarına kötü sürpriz
Galatasaray'ı Başkent deplasmanında taraftarları yalnız bırakmadı.

Süper Lig'din 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek liderliğini korumak istiyor.

Sarı - Kırmızlıları deplasmanda yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı tribünde büyük bir sürprizle karşılaştı.

Ankaragücü yetkilileri Galatasaray taraftarlarının sesini batırmak için Sarı Kırmızılıların olduğu bölümde yüksek sesli müzik yayını yaptı.

Futbolcuları tribüne çağıran Galatasaraylı taraftarlar yüksek seli müzik nedeniyle seslerini duyurmakta zorluk çektiler.

O anlar kameralara yansıdı.

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