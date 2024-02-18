Zehra Güneş Özgür Demirtaş buluşması olay oldu. Fotoğrafları ortaya çıktı. Yer yerinden oynadı

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş Özgür Demirtaş buluşması olay oldu. Fotoğrafları ortaya çıktı. Yer yerinden oynadı
Finans Profesörü Özgür Demirtaş'ın Zehra Güneş ile buluşması sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü finans Profesörü Özgür Demirtaş ve Filenin Sultanları’nın yıldız oyuncusu Zehra Güneş bir araya geldi.

"ÖZGÜR OLACAK"

Buluşmaya ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Demirtaş, “Zehra ile finans çalıştık. Artık ömrü boyunca finansal olarak özgür olacak. Zehra Güneş’i hem ailecek hem ülkecek çok seviyoruz. Filenin Sultanı olmaya devam etmesi dileği ile" ifadelerini kullandı.

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SEÇİL ERZAN GÖNDERMESİ

Yapılan bu paylaşım sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar Seçil Erzan’a para kaptıran futbolcuları hatırlatarak Zehra Güneş’e övgüler dizdi.

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