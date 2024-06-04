Mourinho kızı Matilde ile göğsünü gere gere poz verdi. Fenerbahçe'ye gelmesinde rol oynadı

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Mourinho kızı Matilde ile göğsünü gere gere poz verdi. Fenerbahçe'ye gelmesinde rol oynadı

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho'nun kararının arkasından kızı Matilde çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, futboldaki başarısı kadar ailesine bağlılığı ile de biliniyor.

Gençlik aşkı Matilde ile 1989'da evlenen Mourinho'nun eşinin adını taşıyan Matilde adında bir kızı ve kendi adını verdiği bir de oğlu bulunuyor.

Kızı Matilde 28, oğmu Jose ise 24 yaşında bulunuyor.

Mourinho katıldığı davetlere genellikle kızıyla birlikte boy gösteriyor ve göğsünü gere gere poz veriyor.

Jose Mourinho'nun bir özelliği de aldığı tekliflerle ilgili kararını ailesiyle birlikte vermesi. Bunda kızı Matilde'de de önemli rol oynuyor. Hatta Fenerbahçe'yi kabul ederken de ailesinin onayını aldığı belirtiliyor.

Matilde Mourinho, özellikle plajların gözdesi.

Londra'da mücevaher mağazası olduğu belirtilen Matilde Mourinho, her fırsatta soluğu İspanya veya Portekiz plajlarında alıyor.

Babasını da yaşadığı ülkelerde sık ziyaret eden Matilde'nin artık Türkiye'deki plajlarda da boy göstermesi bekleniyor.

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