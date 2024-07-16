Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen Mathias Ross Jensen satın alma opsiyonuyla birlikte Sparta Prag'a kiralandı.

Galatasaray, Mathias Ross’un geçici transferi konusunda Sparta Prag ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Danimarkalı stoperin 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte Sparta Prag’a kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen’in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda AC Sparta Praha, kulübümüze 1.200.000 Euro kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, anlaşmada 300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus da bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezonu Hollanda’nın NEC Nijmegen takımında kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray formasıyla sadece 2 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

t25-galatasarayda-mathias-ros-841.webp

fckzuetx0aaz5o5.jpeg

gsojxsyxiaacrct.jpeg

İlgili Haberler
A Milli Takım 4-1 kazandı. Avrupa Şampiyonası'na dev adım
Fenerbahçe'den olay yaratan Cenk Tosun videosu
Arina Fedorovtseva bu da ne? Yürekleri hoplattı
EURO 2024’ün en iyi 10 golü belli oldu. Listede 2 Türk var
Son Haberler
Barışmak için gelen husumetlisini vurdu Gündem
Barışmak için gelen husumetlisini vurdu
Fenerbahçe'den olay yaratan Cenk Tosun videosu Spor
Fenerbahçe'den olay yaratan Cenk Tosun videosu
Mevduat nedir? Mevduat hesabı nasıl açılır? Vergi alınır mı? Keşfet
Mevduat nedir? Mevduat hesabı nasıl açılır? Vergi alınır mı?
AKP'li başkan düğünde 5 lira takınca karakolluk oldu Gündem
AKP'li başkan düğünde 5 lira takınca karakolluk oldu
Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü Yerel Haberler
Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü
Emekli zammının acısı EYT'lilerden çıktı. SGK o desteği sessiz sedasız kaldırdı Ekonomi
Emekli zammının acısı EYT'lilerden çıktı. SGK o desteği sessiz sedasız kaldırdı