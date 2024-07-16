Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray, Mathias Ross’un geçici transferi konusunda Sparta Prag ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Danimarkalı stoperin 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte Sparta Prag’a kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen’in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda AC Sparta Praha, kulübümüze 1.200.000 Euro kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, anlaşmada 300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus da bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezonu Hollanda’nın NEC Nijmegen takımında kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray formasıyla sadece 2 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.