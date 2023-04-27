Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Riva'ya çıkarma yaptı

Gözler Süper Lig'de pazar günü oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisine çevrilirken Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ziyareti sonrası TFF'ye sürpriz bir çıkarma yaptı.

Milliyet'in haberine göre Dursun Özbek'in, Ali Koç'un yaptığı ziyaretten rahatsız olduğu ve bu ziyaret ile ilgili bilgi almak istediği kaydedildi.

Haberin detayında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Riva'daki ziyaretinin 2.5 saat sürdüğü ve Galatasaray cephesinin tepkili olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili TFF ve Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.