Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Riva'ya çıkarma yaptı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na sürpriz bir ziyarette bulundu.

Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Riva'ya çıkarma yaptı

Gözler Süper Lig'de pazar günü oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisine çevrilirken Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ziyareti sonrası TFF'ye sürpriz bir çıkarma yaptı.

Milliyet'in haberine göre Dursun Özbek'in, Ali Koç'un yaptığı ziyaretten rahatsız olduğu ve bu ziyaret ile ilgili bilgi almak istediği kaydedildi.

Haberin detayında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Riva'daki ziyaretinin 2.5 saat sürdüğü ve Galatasaray cephesinin tepkili olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili TFF ve Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Bodrum'da ilk oylar verilmeye başlandı Güncel
Bodrum'da ilk oylar verilmeye başlandı
Koskoca Profesör sahte MİT'çilere kandı. Tam 25 milyon TL kaptırdı Güncel
Koskoca Profesör sahte MİT'çilere kandı. Tam 25 milyon TL kaptırdı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yaz Kur'an kursları açıklaması Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yaz Kur'an kursları açıklaması
Merkez Bankası'nda dev rezerv kaybı. Bir haftada bakın kaç milyar dolar uçtu Ekonomi
Merkez Bankası'nda dev rezerv kaybı. Bir haftada bakın kaç milyar dolar uçtu
Rusya'dan wikipediaya para cezası Dünya
Rusya'dan wikipediaya para cezası
Aliyev: Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmiyor Dünya
Aliyev: Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmiyor
Sergen Yalçın Fenerbahçe için açık kapı bıraktı Spor
Sergen Yalçın Fenerbahçe için açık kapı bıraktı