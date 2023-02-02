2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring Avrupa'da çeyrek finalde

Galatasaray Çağdaş Faktoring Avrupa'da çeyrek finalde

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 06:53
Takip Et

Galatasaray Çağdaş Faktoring BLMA'yı 67-57 yendi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Avrupa'da çeyrek finalde
+
Aa
-

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Fransa'nın BLMA takımını 67-57 yenerek tur atladı.

Lattes bölgesiyle aynı adını taşıyan spor salonunda oynanan maçın ilk periyodu, 16-14 BLMA üstünlüğüyle tamamlandı. Savunmasını sertleştiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, oyunun kontrolünü ele aldı ve devre arasına 29-23 önde girdi.

İkinci yarıda hücumda daha etkili olan İstanbul ekibi, üçüncü çeyreğini 50-39 önde kapattığı karşılaşmayı 67-57 kazandı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de 21 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yapan Teaira McCowan, maçın en skoreri oldu.

Evindeki ilk maçı da 88-75 kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, adını çeyrek finale yazdırdı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
2
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
3
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
4
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
5
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
6
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
7
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Kardan dışarı çıkamayan kadını sağlık ekipleri hastaneye götürdü
﻿Kardan dışarı çıkamayan kadını sağlık ekipleri hastaneye götürdü
﻿Kardan dışarı çıkamayan kadını sağlık ekipleri hastaneye götürdü
﻿NATO ve Japonya'dan Rusya'ya yaptırımların sürdürülmesi taahhüdü
﻿NATO ve Japonya'dan Rusya'ya yaptırımların sürdürülmesi taahhüdü
﻿NATO ve Japonya'dan Rusya'ya yaptırımların sürdürülmesi taahhüdü
﻿Malatya-Sivas kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı
﻿Malatya-Sivas kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı
﻿Malatya-Sivas kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı
﻿Rusya, Kramatorsk'u hedef aldı: En az 3 kişi yaşamını yitirdi
﻿Rusya, Kramatorsk'u hedef aldı: En az 3 kişi yaşamını yitirdi
﻿Rusya, Kramatorsk'u hedef aldı: En az 3 kişi yaşamını yitirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.