Galatasaray Daikin evinde yenildi

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Almanya'nın VC Wiesbaden ekibine 3-2 yenildi.
Karşılaşmanın rövanşı, 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Wiesbaden kentinde oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Nikolaos Angelidis (Yunanistan)
Galatasaray Daikin: Tashiro, Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Yarkın, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler)
VC Wiesbaden: Rapacz, Grosser, Herelova, Bozic, Blanchfield, Anderson (Sain, Herpich)
Setler: 22-25, 16-25, 27-25, 25-21, 13-15
Süre: 121 dakika (26, 22, 30, 24, 19)