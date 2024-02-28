Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ın en önemli kozunu açıkladı. Mirza Şeker yazdı

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Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ın en önemli kozunu açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Mirza Şeker Beşiktaş-Ankaragücü maçını yazdı...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı.
Galatasaray derbisi öncesi alınacak yarı final bileti, Beşiktaş'a moral olması için çok önemliydi.
Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi kupadan elemesi sonrası, yarı finaldeki rakibi için bu maçtan haber beklemeye başladı.

İlk 11'i değerlendirecek olursak Beşiktaş, fazla rotasyona gitmedi.
Hatta maça tam kadro çıktı diyebiliriz Beşiktaş için.
Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçı gibi bir facia olmadı ve siyah-beyazlılar, topu Konyaspor'a vermeyerek maça çok baskılı başladı.
19 Şubat'ta oynanan maçı hatırlayacak olursak Beşiktaş, maçın ilk yarısında topu rakibine vermiş ve yüzde 73'lük Konyaspor'un topla oynama üstünlüğü ortaya çıkmıştı.

KONYASPOR'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş, Konyaspor'u bunaltmaya devam ederken Konyasporlu Cebrail Kabayel maça devam edemedi.
Gedson Fernandes'in müdahalesi sonrası yerde kalan Cebrail, 28. dakikada yerini Ahmet Oğuz'a bıraktı.

SALİH UÇAN ÖDÜLÜNÜ ALDI, GOLÜ DE ATTI!
Beşiktaş, aradığı golü 32'de Salih Uçan ile buldu.
Muçi'nin uzaktan denediği şut kaleciden sekince takipçiliğini konuşturan Salih Uçan, seken topu ağlara yolladı.
Salih Uçan'a mücadele öncesi Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golü attığı için plaket verilmişti.
Bir parantez de Muçi'ye açmak lazım. Şut çekmeyi ve denemeyi çok seviyor.
Ayağına da hakim olan Muçi kalecilere büyük tehdit oluşturacak gibi.

KONYASPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Konyaspor, 45+3'te kullanılan serbest vuruştan Yunus Mallı ile golü buldu ancak pozisyon ofsayt nedeniyle iptal edildi.
İlk yarıda Beşiktaş, yüzde 68'e yüzde 32'lik topla oynama üstünlüğü yakaladı.
Baskılı ve keyifli bir futbol izletti bizlere siyah-beyazlılar. İlk yarı 1-0 tamamlandı.
Teknik direktör Fernando Santos, ikinci yarıya Salih Uçan'ı oyundan alarak başladı.
Salih Uçan yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

CENK TOSUN SAHNEDE!
Beşiktaş, ilk yarıda olduğu gibi sürdürdüğü baskılı oyunu sonrası kornerden ikinci golü buldu.
Gedson Fernandes'in ortasında topa iyi yükselen Cenk Tosun, 58. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

NECİP UYSAL'DAN ŞAHANE HAREKET!
Kaptan Necip Uysal, Konyaspor'un mutlak golünü önledi.
Yakın mesafeden yapılan rövaşatayı çizgiden çıkaran Necip Uysal, büyük alkış topladı.
Beşiktaş için ölümüne oynayan Necip Uysal için de alkış az kalır zaten...

TARAFTARIN MÜTHİŞ DESTEĞİ
Beşiktaş taraftarı, özellikle skor 2-0 olduktan sonra müthiş bir destekle takımına desteğini eksik etmedi.
Takımın 12. adamı oldu adeta ve Beşiktaş'a ruh getirdi.
Bir an olsun susmayan taraftar, maça renk kattı.
Galatasaray derbisinde bundan çok daha büyük bir destek geleceğinden hiç şüphem yok.
Bunun daha fazlası Galatasaray derbisinde olursa takıma da katacağı hava ile galibiyet gelebilir.
Taraftarın desteği bu noktada önemli bir koz ve büyük bir avantaj.

BEŞİKTAŞ YARI FİNALDE!
Beşiktaş turu Salih Uçan ve Cenk Tosun'un golleriyle geçti ve yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu.
Fenerbahçe'nin elenmesi, Beşiktaş'ın final şansının daha da artmasına neden oldu.
Ancak Ankaragücü'nün de sağı solu belli olmaz.
Ayrıca maçlar çift ayaklı olarak oynanacak.
Maçlar nasıl geçecek merakla bekliyoruz...

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