Galatasaray Eyüp Aydın'ı açıkladı. İşte maliyeti

Galatasaray, Bayern Münih'ten transfer ettiği Eyüp Aydın'ı resmen açıkladı. Oyuncunun maliyeti de belli oldu.

Galatasaray Eyüp Aydın'ı açıkladı. İşte maliyeti

Transfer sezonunun son gününde transfer çalışmaları devam ederken, Galatasaray bir transferi daha duyurdu.

Galatasaray, Eyüp Aydın transferinde Bayern Münih ve oyuncu ile anlaşıldığını açıkladı.

Oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanırken, maliyeti de belli oldu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;
''Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023/2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 6.900.000 TL, 2024/2025 sezonu için net 9.345.000 TL ve 2025/2026 sezonu için net 10.062.500 TL sezonluk ücret ödenecektir.''

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