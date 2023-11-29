Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Kopenhag'da final gecesi

3-3'lük Manchester United beraberliğinden sonra gözler Kopenhag ile oynanacak son maça çevrildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Kopenhag'da final gecesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Manchester United'ı ağırladı. 3-3'lük skorun ardından gözler son hafta 12 Aralık'ta Kopenhag ile Parken Stadı'nda oynanacak son karşılaşmaya çevrildi.

Sarı-Kırmızılı ekibin gruptan çıkabilmesi için ihtimaller şöyle:

Galatasaray, son hafta maçında Kopenhag'ı Parken Stadı'nda mağlup ederse gruptan çıkacak.

Bayern Münih'in bu gece Kopenhag'ı yenmesi durumunda, beraberlik de Galatasaray'a yetecek.

Galatasaray, 2000'de Arsenal'i mağlup ederek UEFA Kupası'nı kazandığı maç da Kopenhag'ın sahasında oynanmıştı. Sarı kırmızılı takım yine bu statta final oynayacak.

İŞTE ŞU ANKİ PUAN DURUMU
1. Bayern Münih 4 4 0 0 11 6 +5 12
2. Galatasaray 5 1 2 2 10 12 -2 5
3. Kopenhag 4 1 1 2 7 8 -1 4
4. M.United 5 1 1 3 12 14 -2 4

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