Galatasaray anahtarı 'Rus Ruleti'nden çıkardı. Sedat Kaya yazdı

İngiltere'de ezdiğin Manchester'ı İstanbul'da yenemedin ama bu beraberlikle gruptan çıkma şansını son maça bıraktın.

Üstelik önce 2-0, sonra 3-1 iki kez yenik duruma düşmene rağmen.

Bu futbola galibiyet yakışırdı ama olmadı.

Canın sağ olsun.

Ne maçtı öyle.

Heyecan kasırgası.

Rus ruleti adeta.

Oysa şanssız başladık maça.

İngilizler daha 18. dakikada 2-0 öne geçtiler.

O ana kadar iki kez kalemize gelmişlerdi, maalesef iki golle geri döndüler.

Garnacho ve Fernandez'in şutlarında Muslera çaresiz kaldı.

Oysa Uruguaylı özellikle Garnacho'nun şutunda kapattığı köşeden o golü yiyecek kaleci değildi.

Belki de "Fatih Terim Fonu"nda isminin ortaya çıkmasından rahatsız olmuştu.

Ama Galatasaray bu.

İki golle yıkılmaz.

O bitti demeden bu maç bitmez.

Ekibimiz erken zamanda yenik duruma düşmesine rağmen oyunu bırakmadı.

29. dakikada Ziyech'in attığı nefis frikik golü maça tutunmanın habercisiydi.

O frikikte İcardi'nin Manchester barajında bir boşluk açması, Ziyech'in topu o boşluktan geçirmesi akıl ve ustalık işiydi.

Bu golle umutlanan Galatasaray gol için atak üstüne atak geliştirdi.

Son vuruşlarda biraz dikkatli etkili olsa, beraberlik ilk yarıda gelecekti.

İkinci yarı herkes hadi Galatasaray derken, golü bulan yine İngilizler oldu.

Oyunun üstünlüğü Galatasaray'dayken 55'te ani bir Manchester atağında Mc Tominay yine Muslera'nın kapattığı köşeden 3. golü buldu.

Ama dedik ya, Galatasaray bitti demeden bu maç bitmez.

63'te yine maçın yıldızı Ziyech çıktı sahneye.

Yine frikik, yine harika bir şut.

Onana'nın yapacak bir şeyi yoktu.

Bu golle Galatasaray daha da umutlandı.

Daha da hırslandı.

Ve 70'de iki golün sahibi Ziyech Kerem'e akıl dolu, muhteşem bir pas verdi, Kerem resmen Manchester kalesini bombaladı: 3-3

İşte bu beraberlik golü gruptan çıkmanın anahtarı oldu.

Kilit artık Kopenhag'da açılacak.

Galatasaray'ın bu istek, azim ve futbolla gruptan çıkacağına inanıyorum.

Bravo Galatasaray.

Bravo Ziyech.

Bravo çocuklar.

Ayağınıza taş değmesin.