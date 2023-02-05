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Galatasaray 5'te 5 yaptı

Galatasaray HDI Sigorda, Sigorta Shop'u 3-2 yendi

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 08:52
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Galatasaray HDI Sigorta fırtına gibi

Galatasaray 5'te 5 yaptı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti. 

Sarı-Kırmızılı takım bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini aldı. 

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Yıldırım

Sigorta Shop: Lila Şengün, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne, Ezgi Akyaldız, Grote (Merve İzbilir, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Fulden Ural, Nazlı Eda Kafkas)

Setler: 16-25, 16-25, 25-23, 25-18, 13-15

Süre: 121 dakika (23, 23, 28, 27, 20)

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