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Kulüp tarihine geçecek. Icardi rekora koşuyor

Galatasaray'ın forveti Mauro İcardi, Trabzonspor'a gol atması halinde kulüp tarihine geçecek.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 10:45
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Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçiyor

Kulüp tarihine geçecek. Icardi rekora koşuyor
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Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı karşılaşmalarda 8 gol-5 asistlik performans sergileyen Mauro Icardi, derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi boş geçmedi.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Arjantinli oyuncu, bugün kendi taraftarı önünde Trabzonspor'a da gol atarsa sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek.

Galatasaray formasıyla transfer olduğu sezonda ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı ilk 3 maçın hepsinde gol atmayı başarmış bir isim henüz bulunmuyor.

Beşiktaş derbisinde 2 golle skoru belirleyen İcardi, Kadıköy'deki dev maça 1 gol-1 asistle damgasını vurmuştu.

İCARDİ LİGDE NE YAPTI

8 GOL
5 ASİST
%69 PAS
%46 İkili müc. kazanma
2.0 Hava topu kazanma
2.6 Maç başı şut 

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