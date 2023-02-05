Kulüp tarihine geçecek. Icardi rekora koşuyor

Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı karşılaşmalarda 8 gol-5 asistlik performans sergileyen Mauro Icardi, derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi boş geçmedi.
KULÜP TARİHİNE GEÇECEK
Arjantinli oyuncu, bugün kendi taraftarı önünde Trabzonspor'a da gol atarsa sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek.
Galatasaray formasıyla transfer olduğu sezonda ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı ilk 3 maçın hepsinde gol atmayı başarmış bir isim henüz bulunmuyor.
Beşiktaş derbisinde 2 golle skoru belirleyen İcardi, Kadıköy'deki dev maça 1 gol-1 asistle damgasını vurmuştu.
İCARDİ LİGDE NE YAPTI
8 GOL
5 ASİST
%69 PAS
%46 İkili müc. kazanma
2.0 Hava topu kazanma
2.6 Maç başı şut
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