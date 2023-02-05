Kulüp tarihine geçecek. Icardi rekora koşuyor

Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı karşılaşmalarda 8 gol-5 asistlik performans sergileyen Mauro Icardi, derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi boş geçmedi.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Arjantinli oyuncu, bugün kendi taraftarı önünde Trabzonspor'a da gol atarsa sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek.

Galatasaray formasıyla transfer olduğu sezonda ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı ilk 3 maçın hepsinde gol atmayı başarmış bir isim henüz bulunmuyor.

Beşiktaş derbisinde 2 golle skoru belirleyen İcardi, Kadıköy'deki dev maça 1 gol-1 asistle damgasını vurmuştu.

İCARDİ LİGDE NE YAPTI

8 GOL

5 ASİST

%69 PAS

%46 İkili müc. kazanma

2.0 Hava topu kazanma

2.6 Maç başı şut