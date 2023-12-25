Galatasaray Icardi'nin son durumunu paylaştı. 'Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler'

Kaynak: İHA
Galatasaray Icardi'nin son durumunu paylaştı. 'Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler'
Galatasaray gözü morarmış Icardi'nin son durumunu paylaşarak, “Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler” diye eleştiride bulundu.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Arjantinli oyuncu Mauro Icardi’nin gözünün morardığı fotoğrafı paylaşarak, "Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz!” çıkışını yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin gözünün morardığı fotoğrafı yayınladı.

Icardi, ilk yarıda ceza sahası içinde Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku ile girdiği pozisyonda yerde kalmıştı.

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Paylaşımda, “Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz! Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle” ifadeleri kullanıldı.

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