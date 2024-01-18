Galatasaray Icardi'ye kavuştu. Koşar adımlarla havalimanından uzaklaştı

Kaynak: DHA
Galatasaray Icardi'ye kavuştu. Koşar adımlarla havalimanından uzaklaştı
Sakatlığı nedeniyle dinlendirilmesine karar verilen, bu periyodu eşi Wanda Nara ile tatil yaparak geçiren Mauro Icardi İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ligdeki Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşamıştı.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa karşılaşmasında maske ile oynamasına karar verilen Arjantinli yıldız, maç iptal olunca teknik direktör Okan Buruk'tan izin alıp tatile çıkmıştı.
20 gün dinlenmesi yönünde rapor verilen Icardi eşi Wanda Nara ile birlikte önce Dubai ardından Meksika ve son olarak Brezilya'da tatil yaptı.
Arjantinli golcü akşam saatlerinde İstanbul'a döndü.
Dış hatlar terminalini kullanan Icardi ve Wanda Nara, pasaport işlemlerinin ardından valizlerini aldı ve hızla Havalimanı'ndan ayrıldı.
Herhangi bir açıklama yapmayan Icardi'nin bugün takımla birlikte çalışmalara başlaması, Trabzonspor maçının kadrosunda olması bekleniyor.

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