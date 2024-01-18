Galatasaray taraftarı kötü futbolun nedenini açıkladı

Galatasaray; Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Rams Park Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesi Sarı-Kırmızılı taraftarlar stada gelmeye başladı.

Maç öncesi görüşlerini açıklayan taraftarlar, son haftalarda ortaya konan futbolu eleştirdi.

Bir taraftar önce bilet fiyatlarına tepki gösterirken, kötü futbol için, "Galatasaray'da ruh yok. Okan Buruk gayet iyi yönetiyor, ama çok egolu futbolcumuz var" dedi.

Diğer bir taraftar da beklenen futbolun sergilenememesi konusunda, "Bunun nedenini Okan hocanın seçimlerine bağlıyorum. İstikrarlı bir kadrosu yok. Sürekli değişiklik yapıyor" ifadesini kullandı.