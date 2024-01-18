Dursun Özbek'e oyuncu Hakan Ural isyan etti: 5 soruya cevap ver

Fenerbahçe taraftarı olan Hakan Ural, Dursun Özbek’in açıklamalarının mantıklı olmadığını söyledi.

Ural, Fenerbahçe’nin kollandığı iddialarına da sert çıktı.

İŞTE HAKAN URAL’IN AÇIKLAMALARI:

Dursun Özbek'e soruyorum.

Yeryüzünde, son hafta ikisi kendi sahasında toplam 3 şampiyonluk kaybetmiş bir takım var mıdır?

Dünya'da, tüm takım içerisindeyken otobüsü kurşunlanmış bir takım var mıdır?

Yeryüzünde, bir ülkenin içerisine sızmış terör örgütü tarafından kumpas kurulmuş ve bu kumpastan doğan maddi manevi zararları ödenmemiş bir takım var mıdır?

Bir takım hem kollanacak, hem de 10 yıldır şampiyon olamayacak öyle mi!?



Bu eşyanın tabiatına aykırı!

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Dursun Özbek, “2024'te tek hedefimiz şampiyonluk” derken şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu manada önümüzü kesmeye çalışanlar var. Bu sadece benim veya yönetim kurulunun kanaati değil. Genel futbol camiasının kanaati bu yönde.

Sahadaki yarışı engellemek, rekabetin başka bir şekle evrilmesini sağlamak bence son derece yanlış olur.

Sahada verilen mücadeleye ihanet olur.

Futbol, yeşil sahalarda kaldığı sürece cazibesi var. Yoksa bir emeklilik ikramiyesi olarak görülmemeli.