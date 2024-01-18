Galatasaray'dan Rizespor'a 50 milyon Lira

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Rizespor'a 50 milyon Lira
Galatasaray, Çaykur Rizespor’da forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu’yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Rizespor’un kaptanı olan ve Okan Buruk’un eski talebesi olan Emirhan Topçu'yu renklerine katmak için Sarı - kırmızılı ekip ilk hamlesini yaptı.

Galatasaray yönetiminin, Karadeniz temsilcisine 25 milyon TL + Halil Dervişoğlu’nu sezon sonuna kadar kiralamayı teklif ettiği ortaya çıktı.

Rizespor'un ise Galatasaray’dan 50 milyon TL + Halil Dervişoğlu’nun transfer hakkının yarısını istediği ifade edildi.

İki kulüp arasındaki görüşmeler ve pazarlıklar sürüyor.

SÖZLEŞMESİ BU SEZON SONA ERİYOR

Topçu’nun anlaşması bu sezon sonunda doluyor.

1.88 metrelik genç oyuncu, bu sezon Rizespor ile 18 maçta oynarken 3 asiste imza attı.

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