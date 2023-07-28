Galatasaray Kerem transferinde mutlu sona ulaştı

Sarı-kırmızılılar Kerem Demirbay transferinde hem futbolcu hem de kulübü Bayer Leverkusen ile her konuda anlaştı.

Galatasaray Kerem transferinde mutlu sona ulaştı

Bu sezona güçlü bir kadro ile girerek Avrupa’da başarı yakalamak isteyen son şampiyon Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

MALİ KONULARDA ANLAŞMAYA VARILDI
Hürriyet’in haberine göre, sarı-kırmızılılar hem Kerem Demirbay hem de kulübü ile Bayer Leverkusen mali konularda anlaşmaya vardı.

3 MİLYON EURO MAAŞ ÖDENCEK
Galatasaray’ın bu transfer için Alman ekibine 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenilirken Kerem Demirbay’a ise 3 milyon Euro maaş ödenecek.

PERFORMANSI
2019 yılında 32 milyon Euro'ya transfer edilen Kerem Demirbay burada forma giydiği 4 sezonda çıktığı 149 maçta 15 gol 30 asist kaydetti.

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