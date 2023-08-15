Galatasaray Ljubljana'yı eleyerek adını play-off'a yazdırdı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile karşılaşıyor.

Galatasaray Ljubljana'yı eleyerek adını play-off'a yazdırdı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı konuk etti.
3-0'ın rövanşını 1-0 kazanan temsilcimiz, adını play-off'lara yazdırdı.

Cimbom'a turu getiren tek gol, 24. dakikada Icardi'den geldi.

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR;
15. dakikada sarı-kırmızılı ekip etkili geldi. Olimpija Ljubljana savunmasının uzaklaştıramadığı top, Kerem Aktürkoğlu'nda kaldı. Bu futbolcunun soldan ceza sahasına ortasında kale sahasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Vidovsek'te kaldı.

24. dakikada Galatasaray öne geçti. Sacha Boey'in ortasında kaleci Vidovsek'in yumrukladığı topu Barış Alper Yılmaz kafayla kale sahası içine doldurdu. Bu noktada müsait durumdaki Icardi, göğsüyle düzeltip voleyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

36. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest atışı Icardi kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda baraja çarpan top, kaleci Vidovsek'te kaldı.

İlgili Haberler
Ah Okan hoca ah. Bunu asla yapmayacaktın
Galatasaray Avrupa arenasında. Olimpija Ljubljana maçının 11'leri belli oldu
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hatay'da yalnız yaşayan adamın cansız bedeni bulundu Yaşam
Hatay'da yalnız yaşayan adamın cansız bedeni bulundu
Fırıncının para üstü çözümü herkesi şaşırttı. 100 TL getirene 105 TL veriyor Güncel
Fırıncının para üstü çözümü herkesi şaşırttı. 100 TL getirene 105 TL veriyor
Beşiktaş'ın intikamı acı oldu. Rashica'yı resmen açıkladı. Geliş saati belli oldu Spor
Beşiktaş'ın intikamı acı oldu. Rashica'yı resmen açıkladı. Geliş saati belli oldu
Türk futbolunu acıya boğdu. Denizde boğulan Sakıp Özberk için peş peşe mesajlar Spor
Türk futbolunu acıya boğdu. Denizde boğulan Sakıp Özberk için peş peşe mesajlar
Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Yaşam
Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Ah Okan hoca ah. Bunu asla yapmayacaktın Spor
Ah Okan hoca ah. Bunu asla yapmayacaktın
Ayçiçek yağı yüklü tırın dorsesi alev alev yandı Yaşam
Ayçiçek yağı yüklü tırın dorsesi alev alev yandı