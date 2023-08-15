Ah Okan hoca ah. Bunu asla yapmayacaktın

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Galatasaray 3 gün önce Kayseri'de 2 puan kaybettiğinde şöyle yazmıştık.

"Okan Buruk'un bu geniş kadroda formayı adaletli dağıtma düşüncesi normal karşılanabilir. Ancak kenarda İcardi gibi bir işbitirici otururken, hiç varlık gösteremeyen Bakambu'yu 53 dakika oyunda tutmak adalet değildir."

Öyle ya, o maçta İcardi tek devre oynayacak kadar hazırsa bile ilk onbirde yer almalıydı.

Yorulunca yerine Bakambu girmeliydi.

İddia ediyorum; Galatasaray Kayseri'de maça İcardi ile başlasa, 3 puanı cebine koyup, dönmüştü.

Pisi pisine 2 puan gitti.

Çünkü Arjantinli Bakambu'nun kaçırdıklarını asla affetmezdi.

O maçta 53.dakikada oyuna girmiş, topla buluştuğu her pozisyonda büyük tehlike yaratmıştı.

Okan Buruk bu kez o hatayı yapmadı, Ljubljana karşısına İcardi'yle çıktı.

Ve süper star 24. dakikada öyle bir gol attı ki, muhteşemdi.

Kaleye arkası dönükken, gelen topu göğsüyle yumuşattı, top yere düşmeden kaleye döndü, sağ ayağıyla bombaladı.

Müthiş.

Golcü olmak böyle bir şey işte.

Tamam, hazırlık kampında yer almayan İcardi'nin kondüsyonu yeterli olmayabilir.

Ama 45 dakikalık gücü varsa bile o gücü maçın başında kullanmalı.

Bu gece olduğu gibi.

Yedek kulübesi ona hiç yakışmıyor.

Galatasaray bu turu Slovenya'da 3-0 ile geçmişti zaten.

Bu maç hafta sonu Süper Ligde oynanacak Trabzonspor karşılaşmasının bir provasıydı.

Ben özellikle Sacha Boey ile Torreira'yı çok beğendim. İkisi de çok çalışkandı. Ancak Torreira'nın 60'da rakibinin topuğuna basarak kırmızı kart görmesi futboluna yakışmadı.

Barış Alper Yılmaz Kayseri'deki tutukluğunu üzerinden atmış görünüyor.

Kerem'de ise büyük düşük var. Basit oyunu bırakıp, çok pas hatası yaptı. Bu yüzden ikinci yarıda yerini Bakambu'ya bıraktı.

Okan Buruk İcardi ile Bakambu'yu bir arada oynatarak çift santrforlu kurguyu deniyor.

Bu kurgunun artısı da, eksisi de var.

Bakalım zaman ne gösterecek?

Yeni transfer Zaha oyuna ikinci yarıda girdi. Klası tartışılmaz ama bir uyum süreci yaşadığı belli.

Sonuçta Galatasaray 30 dakikasını 10 kişi oynadığı maçı İcardi'nin tek golüyle kazanmayı başardı.

Play off'ta rakibi Norveç'in Molde takımı.

Zorlanayacağını sanmıyorum.

Yeter ki, atağa çıkarken top kayıplarında savunması dağınık yakalanmasın.

Sık yakalanıyor çünkü.