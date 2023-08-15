Galatasaray Avrupa arenasında. Olimpija Ljubljana maçının 11'leri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için Olimpija Ljubljana sınavına çıkıyor. Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray Avrupa arenasında. Olimpija Ljubljana maçının 11'leri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında Olimpija Ljubljana'yı evinde ağırlayacak.

İlk maçı 3-0 kazanan Sarı Kırmızılılar, ikinci maçta da rahat bir skor alıp bir üst tura adını yazdırmak istiyor.

Teknik Direktör Okan Buruk, sakatlığını atlatan Torreira ve hazır olan Icardi'ye ilk 11'de şans tanıdı.

Karşılaşmanın 11'i belli oldu;

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Berkan Kutlu, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem, Icardi.

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Jorge Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Doffo, Karamatic, Posavec, Seslar, Nukic, Rui Pedro.

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