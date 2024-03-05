Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz dedi Muammer Sarıkaya

Kaynak: AA
Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz dedi Muammer Sarıkaya
Süper Lig'de 29. haftanın maçında Galatasaray'a konuk olacak olan Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, rakiplerine karşı galibiyet hedeflediklerini belirtti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan Sarıkaya, ikinci yarıda takıma katıldığını ve İlhan Palut hocanın kendisini geliştirdiğini söyledi. Sezonun ikinci yarısına kötü başladıklarını ancak Kayserispor maçıyla toparlandıklarını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Çaykur Rizespor sahada istekli ve arzulu oynuyor. Takım olarak çok iyiyiz ve rekabet seviyesi yüksek. Bu da oyun kalitemizi artırıyor." dedi.

"G.SARAY MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Sarıkaya, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olduğunu ancak kendilerinin de Avrupa kupalarına katılmak istediklerini dile getirdi. "Rizespor'a geldiğimde de Avrupa hedefi vardı. Burada oynadıkça daha çok hissediyorum. Takım olarak bunun için odaklanmış ve mücadele ediyoruz. Kayserispor galibiyeti bizi daha çok birleştirdi. Galatasaray maçı zor bir maç olacak. Galatasaray evinde güçlü bir takım ama biz de birlikte oynayıp, birlikte savaşıp, bazı şeyleri değiştirebileceğimizi biliyoruz. Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

"PUAN VEYA PUANLAR ALMAK İÇİN GİDİYORUZ"

Fenerbahçe maçında da iyi oynadıklarını ancak ikinci yarıda kötü bir skor aldıklarını anlatan Sarıkaya, "İlk yarıyı 1-0 önde bitirmiştik. Futbol böyle bir oyun, olabilir. Hava koşulları da etkili olmuş olabilir. Ama iyi mücadele ettiğimize inanıyorum. Galatasaray maçına da puan veya puanlar almak için gidiyoruz. Hazırlıklarımıza dün başladık. Umarım güzel bir sonuç alırız ve Rizespor'un ve takım içindeki uyumun herkese gösteririz." şeklinde konuştu.

Sarıkaya, Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynadığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Çaykur Rizespor bana kapılarını açtı ve burada kendimi ispatlamak istiyorum. Çünkü henüz gerçek Muammer'i ortaya koyamadım, koyamadım. Uzun zamandır İstanbul dışına çıkmamıştım. İlk kez İstanbul dışına çıktım. Rizespor camiası, taraftarı, oyuncuları, hocaları beni çok iyi ağırladı. Rizespor'un Avrupa hayali var ve bunu birlikte gerçekleştirmek istiyorum. Umarım bu sene olur. Burada kalmak için elimden geleni yapacağım. Kiralık olsam da buranın oyuncusu gibi, buradan ayrılmayacakmışım gibi oynamaya devam edeceğim."

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