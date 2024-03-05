Galatasaray 3 isim için harekete geçti. Suç duyurusunda bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray 3 isim için harekete geçti. Suç duyurusunda bulundu
Sarı-kırmızılı takım, spor yorumcusu Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve eski Beşiktaşlı yönetici Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray, Beşiktaş derbisi sonrası Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar'ın sözlerinden dolayı haklarında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve yöneticileri hakkında suç teşkil eden açıklamaları nedeniyle Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar isimli şahıslar hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, sürecin her safhası tarafımızca yakinen takip edilecektir.

Kulübümüze fütursuzca asılsız yakıştırmalarda bulunanlara karşı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tolerans gösterilmeyeceğini kamuoyuna hatırlatmak isteriz" ifadeleri kullanıldı.

gh6kczvwmaal45x.jpg

gh6sptawiaay9tf.jpg

İlgili Haberler
Galatasaray'da dev kriz. Derbide oynamak istemedi. Okan Buruk biletini kesti
Süper Lig şampiyonunu açıkladı. Tarihi bir puana ulaşacak
Talisca'dan kara haber geldi. Son halini görenler şok oldu
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Fatih Terim gerilim yaşattı
Milli takım Macaristan'a gol olup yağdı
Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'tan Ergin Ataman patlaması
Ebrar Karakurt gece kulübünü dağıttı. Kimse elinden alamadı
Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ın İBB seçimine etkisini Recep Çınar açıkladı
Halil Umut Meler’in derbi notu açıklandı
Milli voleybolcu Yasemin Güveli büyüledi. Bomba patlıyor
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şansal Büyüka formülünü açıkladı
Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz dedi Muammer Sarıkaya
Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz dedi Muammer Sarıkaya
Hakan Balta şoke oldu. Eşi Derya Balta'ya bakanlık ceza verdi. 'Işık dolgumu eritmiştim' dedi
Son Haberler
Balıkesir’de şüpheli şahıslara operasyon Yerel Haberler
Balıkesir’de şüpheli şahıslara operasyon
Kastamonu Konya ve Sivas birlik olup Yunanistan'a nota verdi Yaşam
Kastamonu Konya ve Sivas birlik olup Yunanistan'a nota verdi
Çocuklarda gizli kırık nasıl anlaşılır Sağlık
Çocuklarda gizli kırık nasıl anlaşılır
İşte tokluk hissi veren o besinler Sağlık
İşte tokluk hissi veren o besinler
En çok satılan elektrikli otomobil modellerini açıkladılar Otomotiv
En çok satılan elektrikli otomobil modellerini açıkladılar
Galatasaray'da dev kriz. Derbide oynamak istemedi. Okan Buruk biletini kesti Spor
Galatasaray'da dev kriz. Derbide oynamak istemedi. Okan Buruk biletini kesti
Yabancı uyruklu şahıs kız çocuğunu taciz etti. İstanbul'un göbeğinde skandal olay Gündem
Yabancı uyruklu şahıs kız çocuğunu taciz etti. İstanbul'un göbeğinde skandal olay