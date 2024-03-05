Ebrar Karakurt gece kulübünü dağıttı. Kimse elinden alamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Ebrar Karakurt gece kulübünü dağıttı. Kimse elinden alamadı
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, bir gece kulübünde olaya karıştı.

A Milli Kadın Voleybol takımlarının yıldız ismi Ebrar Karakurt ile ilgili yaşanan bir olay ortaya çıktı.

Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde eğlenmek için gittiği bir gece kulübünde sahneye çıkarak, şarkıcı Melsum Erdost'un elinden mikrofonu zorla aldı ve şarkı söylemeye başladı.

Ebrar'ın elinden mikrofonu kimse alamadı. Adeta zorla aldılar.

Bunun üzerine Karakurt ve Erdost arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti ve Ebrar Karakurt'u dışarı çıkardı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Gece kulübünde olaya yakından şahit olan müşterilerden biri, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşırken, şu ifadeleri kullandı;

"Dünü bugüne bağlayan gece olay çıktı. Sahnede Melsum vardı. İzleyenler içinde de Ebrar Karakurt ve Barış Murat Yağcı da vardı. Ebrar, çok alkollüydü ve sahneye çıkıp dans ederek Melsum'un sahnesini bozdu. En son 'Yeter ben şarkı söyleyeceğim' diye sahneye atladı bunu gören Melsum'un menajeri ayıp oluyor diye Melsum'u sahneden aldı. Ebrar, hâlâ şarkı söylemekte ısrar ettiği için Barış Murat Yağcı'nın ekibinden biri tepki gösterdi. Birbirlerine diklenince güvenlik gelip ayırdı ve Ebrar'ı çıkardı."

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Melsum Erdost bu paylaşımı paylaşarak, "Gün yüzüne çıkmasaydı ben bu konuyu açık etmeyecektim ama madem birileri bu konuyu insanlara açtı evet, dün akşam sahnede böyle bir durum yaşandı. Kendisi sahneye çıktı ve benim elimden mikrofonu sinirle çekerken ağzıma mikrofonu çarparak çekti ve şu an dudağım hala şiş ve mor halde. Kendisi görürse bu yazdığımı tek söylemek istediğim; ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitmiş olmasıdır bundan sonra kendisini destekleyici hiçbir içerik paylaşmayacağım. Çünkü kendisi bunu hak eden bir insan değilmiş öğrenmiş oldum." notunu düştü.

Ebrar Karakurt ise olaya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

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