A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan giren milli takım, B1 Grubu'nda Azerbaycan, Macaristan ve İsviçre ile eşleşti.
Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu:
A LİGİ GRUPLARI
A1: Hollanda, İtalya, Norveç, Finlandiya
A2: İspanya, Danimarka, Belçika, Çekya
A3: Fransa, İngiltere, İsveç, İrlanda Cumhuriyeti
A4: Almanya, Avusturya, İzlanda, Polonya
B LİGİ GRUPLARI
B1: İsviçre, Macaristan, Türkiye, Azerbaycan
B2: İskoçya, Sırbistan, Slovakya, İsrail
B3: Portekiz, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Malta
B4: Galler, Hırvatistan, Ukrayna, Kosova
C LİGİ GRUPLARI
C1: Belarus, Litvanya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Gürcistan
C2: Slovenya, Letonya, Kuzey Makedonya, Moldova
C3: Yunanistan, Karadağ, Andorra, Faroe Adaları
C4: Romanya, Bulgaristan, Kazakistan, Ermenistan
C5: Arnavutluk, Estonya, Lüksemburg
Takımlar, nisan ve temmuz aylarında yapılacak maçlarla lig etabını bitirecek. Lig etabının sonucu, bir sonraki Uluslar Ligi’nde takımların hangi grupta yer alacağını belirleyecek.
A Ligi’nde 16 takım, gruplarında ilk ikiyi hedefleyecek. İlk ikiyi yakalayan 8 takım, ev sahibi İsviçre’nin yanında EURO 2025’e katılacak.
Kalan 7 bilet, ekim-kasım-aralık aylarında iki tur halinde oynanacak play-off maçlarıyla dağıtılacak.
Play-off’ların ilk turunda A Ligi’nde 3. ve 4. olan 8 takım, C Ligi’nde 1. olan 5 takım ve en iyi 3 ikinci takım eşleşecek. İlk turu geçen 8 takım, ikinci tura çıkacak.
A Milli Kadın Takımı’nın da bulunduğu B Ligi’nde 4 grup birincisi ve en iyi 2 ikinci, B Ligi’nde 2 ikinci ve 4 üçüncü takımlarla play-off ilk turu mücadelesi verecek ve galip gelen 6 takım 2. tura yükselecek.
İlk tur play-off maçlarını kazanan toplam 14 takım, ikinci turda lig sıralamalarına göre 2. tur play-off maçlarına çıkacak. 7 takım, İsviçre’de 2-27 Temmuz 2025’te yapılacak Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.
ELEME MAÇLARI 3 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
Organizasyonda maç takvimi de şu şekilde:
Lig etabı 1. ve 2. eleme maçları: 3-9 Nisan
Lig etabı 3. ve 4. eleme maçları: 29 Mayıs-4 Haziran
Lig etabı 5. ve 6. eleme maçları: 10-16 Temmuz
Play-off turu kura çekimi: 19 Temmuz
Play-off 1. turu: 23–29 Ekim
Play-off 2. turu: 27 Kasım-3 Aralık
EURO 2025 finalleri kura çekimi: 16 Aralık
EURO 2025 Fiinalleri: 2–27 Temmuz 2025 (İsviçre)