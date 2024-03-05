A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki (EURO 2025) rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan giren milli takım, B1 Grubu'nda Azerbaycan, Macaristan ve İsviçre ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu:

A LİGİ GRUPLARI
A1: Hollanda, İtalya, Norveç, Finlandiya

A2: İspanya, Danimarka, Belçika, Çekya

A3: Fransa, İngiltere, İsveç, İrlanda Cumhuriyeti

A4: Almanya, Avusturya, İzlanda, Polonya

B LİGİ GRUPLARI
B1: İsviçre, Macaristan, Türkiye, Azerbaycan

B2: İskoçya, Sırbistan, Slovakya, İsrail

B3: Portekiz, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Malta

B4: Galler, Hırvatistan, Ukrayna, Kosova

C LİGİ GRUPLARI
C1: Belarus, Litvanya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Gürcistan

C2: Slovenya, Letonya, Kuzey Makedonya, Moldova

C3: Yunanistan, Karadağ, Andorra, Faroe Adaları

C4: Romanya, Bulgaristan, Kazakistan, Ermenistan

C5: Arnavutluk, Estonya, Lüksemburg

Takımlar, nisan ve temmuz aylarında yapılacak maçlarla lig etabını bitirecek. Lig etabının sonucu, bir sonraki Uluslar Ligi’nde takımların hangi grupta yer alacağını belirleyecek.

A Ligi’nde 16 takım, gruplarında ilk ikiyi hedefleyecek. İlk ikiyi yakalayan 8 takım, ev sahibi İsviçre’nin yanında EURO 2025’e katılacak.

Kalan 7 bilet, ekim-kasım-aralık aylarında iki tur halinde oynanacak play-off maçlarıyla dağıtılacak.

Play-off’ların ilk turunda A Ligi’nde 3. ve 4. olan 8 takım, C Ligi’nde 1. olan 5 takım ve en iyi 3 ikinci takım eşleşecek. İlk turu geçen 8 takım, ikinci tura çıkacak.

A Milli Kadın Takımı’nın da bulunduğu B Ligi’nde 4 grup birincisi ve en iyi 2 ikinci, B Ligi’nde 2 ikinci ve 4 üçüncü takımlarla play-off ilk turu mücadelesi verecek ve galip gelen 6 takım 2. tura yükselecek.

İlk tur play-off maçlarını kazanan toplam 14 takım, ikinci turda lig sıralamalarına göre 2. tur play-off maçlarına çıkacak. 7 takım, İsviçre’de 2-27 Temmuz 2025’te yapılacak Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

ELEME MAÇLARI 3 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Organizasyonda maç takvimi de şu şekilde:

Lig etabı 1. ve 2. eleme maçları: 3-9 Nisan

Lig etabı 3. ve 4. eleme maçları: 29 Mayıs-4 Haziran

Lig etabı 5. ve 6. eleme maçları: 10-16 Temmuz

Play-off turu kura çekimi: 19 Temmuz

Play-off 1. turu: 23–29 Ekim

Play-off 2. turu: 27 Kasım-3 Aralık

EURO 2025 finalleri kura çekimi: 16 Aralık

EURO 2025 Fiinalleri: 2–27 Temmuz 2025 (İsviçre)

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