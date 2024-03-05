Milli takım Macaristan'a gol olup yağdı

TFF’nin duyurusuna göre, Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşen maçta ay-yıldızlılar, 11. dakikada Bilal Demirağ, 17, 50 ve 67. dakikalarda Ada Yüzgeç ve 30. dakikada Ali Demirbilek’in golleriyle Macaristan’ı 5-2 yendi.
Macaristan’ın golleri 6. dakikada Zsolt Varga ve 48. dakikada Mate Kiss’ten geldi.
Selçuk Erdoğan’ın çalıştırdığı 15 Yaş Altı Milli Takım, 7 Mart’ta Macaristan ile ikinci maçını oynayacak.
Stat: Manisa 19 Mayıs Stadyumu
Hakemler: Aykut Çetinkaya, Yunus Eskici, Ufuk Güven, Cem Kuşçu
Türkiye: Cem Efe Eroğlu, Hasan Mert Tuncel, Üveys Yasir Satık, Bilal Demirağ, Berke Yıldırım (Dk.69 Mustafa Deniz Karadeniz), Efe Seçil (Dk.62 Hüseyin Şen), Ali Demirbilek (Dk.48 Adnan Efe Fettahoğlu), Baran Yolaçan (Dk.48 Necati Oğulcan Yançel), Ada Yüzgeç (Dk.69 Yasin Akçay), Hasan Yakub İlçin (Dk.62 Ayaz Haktan Gülsüm), Mustafa Duru (Dk.69 Ahmet Duha Erkanat)
Macaristan: Stefan Ostoici, Mate Papp, Denes Szakal, Adam Ratkai (Dk.41 Marton Milkovics), Zsolt Varga (Dk.73 Dominik Acsai), Csongor Makrai (Dk.62 Benedek Bordan), Noel Polonkai (Dk.62 Aron Balogh), Balazs Wiesner (Dk.41 Akos Szigeti), Oliver Nyari, Mate Kiss (Dk.62 Peter Kerti), Tamas Vincze