Galatasaray mağlubiyeti sonrası flaş açıklama: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda 4-1 kaybettikleri Galatasaray maçında iyi oynamalarına rağmen sonuç alamadıklarını söyledi.

Üzülmez, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Üzülmez, "Üzüntülüyüz. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hafta içerisindeki çalışmalarımızda ofansif anlamda yetenekli ve üretken bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Maçın ilk 30-35 dakikalık süre içerisinde rakibe çok fazla alan, gol pozisyonu vermeyen ve dirençli bir takım olmaya çalıştık. Geldiğimiz günden itibaren oyuna çok fazla dokunuş yaptık. Bir oyun gücü çıkarttık. Sonuna kadar direnç gösteren, mücadele eden, kaybetse dahi herkesin alkışlayabileceği bir takım olduk. Ancak sonuç alamıyoruz. Bu da bizi üzüyor." diye konuştu.

Galatasaray'a karşı pozisyonlar bulduklarını aktaran Üzülmez, "Bugün 0-0 iken 2-3 pozisyonumuz var. Öne geçebilirdik. 2-0'dan sonra 2-2'yi bulabilecek pozisyonlarımız var. Gidip atamadık. Karşımızda da ofansif anlamda yetenekli, çabuk, teknik becerisi yüksek, dripling yapabilecek oyuncular var. Barış Alper çok ön plana çıktı. Bugün oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettik, direnç göstermeye çalıştık. Gidip atamadığınız, geçişlerde eksik yakalandığınız zaman yetenekli oyuncular affetmiyor, cezalandırıyor. Bunların sıkıntılarını yaşadık." ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzülmez, her maçta, her takıma karşı başa baş mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Oyuncularıma, kaybederken alkışlanan bir takım oluşturmak istediğimizi söylemiştik. Bu süreçte bu direnci gösterdik. Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı, oyuncularımı da mücadelesinden ötürü tebrik ederim." diye konuştu.

İbrahim Üzülmez, Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışını da değerlendirdi.

Şampiyonluk mücadelesinin kendilerini ilgilendirmediğini vurgulayan Üzülmez, "İyi olan, güçlü olan, iyi oynayan, fair-play içinde maç kazanan şampiyon olsun. Ancak beni bulunduğumuz durumdan çıkmak ilgilendiriyor." dedi.

Son 5 haftada ligde kalmak için mücadele edeceklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Çok gayret gösteriyoruz. Bugün da pozisyonlarımız var. Pozisyona giriyoruz ama değerlendiremiyoruz. Rakip ilk pozisyonda gol atınca direncimiz azalıyor. Karakterimiz teslim olmaya müsait değil. Kalan sürede tüm mücadelemizi göstereceğiz. Haftaya Kayserispor ile final maçına çıkacağız. Kazanarak farkı kapatıp son haftaya kadar yarışı devam ettirmek istiyoruz. Pendikspor takımını sağlıklı bir şekilde limana yanaştırıp ligde tutmayı hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.