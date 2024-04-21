Survivor'a veda etti Rams Park'ta ortaya çıktı. Hakan Hatipoğlu Yeniçağ'a konuştu

Süper Lig'de Galatasaray, Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Geçen hafta Survivor programından elenen Hakan Hatipoğlu, mücadeleyi izlemek için RAMS Park'taydı.

''AŞKIMIZA GELDİK''

Aşkına, Galatasaray'a geldiğini ifade eden Hatipoğlu, ''Bir hafta önce parkurdaydım, şimdi de Galatasaray'ımın yanındayım'' dedi.

''SURVIVOR ÇOK ZORDU''

Survivor'un çok zor olduğunu ancak güzel geçtiğini belirten Hakan Hatipoğlu, ''Elimden gelen mücadeleyi verdim. Pes etmedim. Güzel bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Daha gidebilirdim ama sakatlığım engel oldu. Omzumdan ameliyat olacağım.'' ifadelerini kullandı.

Survivor'daki favorilerini açıklayan Hatipoğlu, favorilerinin Seda, Batuhan ve Ogeday olduğunu aktardı.

Gönlünün Batuhan ve Seda'dan yana olduğunu da sözlerine ekledi.

''AVANTAJ BİZDE''

Son olarak Galatasaray'ın Süper Lig'deki durumunu değerlendiren Hatipoğlu, avantajın Galatasaray'da olduğunu ve Fenerbahçe ile RAMS Park'ta oynayacaklarını hatırlattı.

Galatasaray'ın şampiyon olacağını ifade etti.

''ENTERESAN BİR MAÇ OLMUŞ''

Survivor'dan çıktıktan sonra Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı ve sahadan çekildiği Süper Kupa maçını izlediğini ifade eden Hatipoğlu, ''Keşke 90 dakika oynansaydı da hak ederek kazansaydık.'' diyerek sözlerini tamamladı.