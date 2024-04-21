Şampiyon Leverkusen Dortmund'a da kaybetmedi

Düzenleme: Kaynak: AA
Şampiyon Leverkusen Dortmund'a da kaybetmedi
Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı.

İspanyol teknik adam Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, ligin 30. haftasında Borussia Dortmund'a konuk oldu.

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Borussia Dortmund 81. dakikada Niclas Füllkrug'un golüyle 1-0 öne geçerken, Bayer Leverkusen 90+7. dakikada Josip Stanisic'in golüyle takımını mağlubiyetten kurtardı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Bayer Leverkusen, uzatma dakikalarında rakibi karşısında bulduğu golle mağlup olmaktan kurtuldu ve namağlup unvanını sürdürdü.

Bundesliga'da 30. haftanın ardından 80 puana yükselen Bayer Leverkusen ile en yakın rakibi Bayern Münih arasında 14 puan bulunuyor.

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