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Galatasaray Faktoring ÇBK Mersin'e mağlup oldu

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Galatasaray Faktoring ile karşılaştı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 21:10
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Galatasaray Mersin'de durdu

Galatasaray Faktoring ÇBK Mersin'e mağlup oldu
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-58 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ziya Özorhon, İbrahim Altıntaş, Ali Osman Kanık

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 9, Gray 17, Holingsvorth 8, Hayes 15, Crvendakic 9, Gamze Takmaz 2, Özge Özışık 3, Sinem Ataş 8, Esra Ural Topuz 4

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 12, Pelin Derya Bilgiç 4, Işıl Alben 1, McCovan 19, Stevens 17, Pulvere 5, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez

1. Periyot: 24-16

Devre: 47-32

3. Periyot: 63-46

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