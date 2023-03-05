Galatasaray Beşiktaş'ın rekorunu böyle egale etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'a 24. hafta için 3 puanı yazdı. Galatasaray'ın puanı 57'ye yükselirken, en yakın takipçisi Fenerbahçe 51 puanla ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig'de üst üste 13 maçta galibiyet elde eden Galatasaray, Beşiktaş'ın 13 maçlık galibiyet serisini egale etti.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu kulvarda oynadığı son 12 karşılaşmada Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor'u mağlup etti. Gaziantep FK'nın çekilmesiyle de seri 13 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le 1 Mart'ta oynanması gereken maç 4-5-6 Nisan'a ertelendi.



Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 13. galibiyete ulaştı.



Okan Buruk, Gaziantep FK maçındaki üç puan ile birlikte 16. üst üste galibiyeti almış oldu. Bununla birlikte Buruk, resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'nin 13 maçlık serisini geliştiriyor.



Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Mustafa Denizli yönetiminde ulaşmıştı.



Okan Buruk, Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 10 galibiyet yaşayan sarı-kırmızılı takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim'i geçmişti.



Okan Buruk, Süper Lig tarihinde tek sezonda en uzun galibiyet serisine sahip yerli teknik direktörler olan Şenol Güneş ve Ziya Doğan'ın 11 maçlık rekorlarını kırmış oldu.



Galatasaray, ligdeki en uzun süreli galibiyet serisini 12 maçla Mustafa Denizli yönetiminde yaşamıştı. Okan Buruk, Gaziantep FK maçı ile birlikte bu rekoru kırdı ve 13 maça yükseltti.



Okan Buruk aynı zamanda, Galatasaray'ın başında çıktığı hiçbir derbiyi kaybetmedi. Bu sezonki 4 derbinin 3'ünü kazanan Galatasaray, sadece Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.



Evinde ise Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.



Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Cumartesi günü Nef Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek.