Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Erman Toroğlu'ndan flaş iddia

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'de zirce yarışıyla ilgili olarak flaş bir iddiada bulundu.

Toroğlu, Sabah gazetesinde çıkan bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

Ligde öyle bir görüntü var ki herkes aynı şeyi söylüyor; Fenerbahçe veya Galatasaray, ikisinden biri şampiyon olacak. Beşiktaş ağaçtan düştü, Trabzonspor 3'ü, 4'ü zorlayacak, görüntü o. Adana Demirspor ne yapar, o da 3'e 4'e oynayacak. Sezon sonunda görüntü değişir mi, hayır.

Yalnız şu var; F.Bahçe takım ahengi olarak G.Saray'a göre bir tık önde. G.Saray'da çok etkili oyuncular var, sahneye çıkınca işi bitiriyorlar. Fenerbahçe takım yükünü her futbolcuya daha fazla dağıtıyor. Ama Galatasaray, Türkiye'de bu görüntüyü verirken Avrupa maçlarında çok farklı oluyor. Orada futbolcular bütün hünerlerini ve enerjilerini veriyorlar.