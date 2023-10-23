Galatasaray Bayern Münih maçı şifresiz kanalda

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Bayern Münih ile oynayacağı maçı şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray Bayern Münih maçı şifresiz kanalda

Editör: Ufuk Cingöz

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, evinde Bayern Münih'i konuk edecek.

24 Ekim TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi yayınlayacak kanallar belli oldu.

Galatasaray-Bayern Münih maçını şifresiz yayınlayacak kanallar şu şekilde;

- Proximus?Pickx
- Amazon Prime Video
- HBO Max
- Viaplay Denmark
- Mediaset Infinity
- TV4 Play
- Blue Sport
- Paramount+, ViX

MÜCADELE EXXEN'DEN YAYINLANACAK
Galatasaray-Bayern Münih maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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