Galatasaray Bayern Münih maçı şifresiz kanalda

Editör: Ufuk Cingöz
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, evinde Bayern Münih'i konuk edecek.
24 Ekim TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi yayınlayacak kanallar belli oldu.
Galatasaray-Bayern Münih maçını şifresiz yayınlayacak kanallar şu şekilde;
- Proximus?Pickx
- Amazon Prime Video
- HBO Max
- Viaplay Denmark
- Mediaset Infinity
- TV4 Play
- Blue Sport
- Paramount+, ViX
MÜCADELE EXXEN'DEN YAYINLANACAK
Galatasaray-Bayern Münih maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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