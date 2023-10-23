Manchester maçının skorunu bilen uygulamadan Galatasaray Bayern Münih tahmini

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.

İlk iki maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, gruptaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Bayern Münih ise Manchester United ve Kopenhag'ı yenerek 2'de 2 yaptı.

BAYERN MUNIH MAÇININ SKORUNU TAHMİN ETTİ

Sosyal medyada paylaşına bir videoda, uygulama üzerinden Galatasaray-Bayern Münih maçının skoru tahmin edildi.

Uygulamanın sonucu Galatasaray'ın Bayern Münih'i 2-1 yeneceği çıktı.

MANCHESTER UNITED MAÇINI BİLMİŞTİ

Diğer taraftan, Manchester United-Galatasaray maçı öncesi çekilen videoda maçın 3-2 Galatasaray zaferi ile sonuçlanacağı tahmini çıkmıştı.

Tahmin doğru çıktı ve Galatasaray mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.