Manchester maçının skorunu bilen uygulamadan Galatasaray Bayern Münih tahmini

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.
İlk iki maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, gruptaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Bayern Münih ise Manchester United ve Kopenhag'ı yenerek 2'de 2 yaptı.
BAYERN MUNIH MAÇININ SKORUNU TAHMİN ETTİ
Sosyal medyada paylaşına bir videoda, uygulama üzerinden Galatasaray-Bayern Münih maçının skoru tahmin edildi.
Uygulamanın sonucu Galatasaray'ın Bayern Münih'i 2-1 yeneceği çıktı.
MANCHESTER UNITED MAÇINI BİLMİŞTİ
Diğer taraftan, Manchester United-Galatasaray maçı öncesi çekilen videoda maçın 3-2 Galatasaray zaferi ile sonuçlanacağı tahmini çıkmıştı.
Tahmin doğru çıktı ve Galatasaray mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.