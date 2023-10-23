Manchester maçının skorunu bilen uygulamadan Galatasaray Bayern Münih tahmini

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bayern Münih maçının skoru, bir uygulama tarafından tahmin edildi.

Manchester maçının skorunu bilen uygulamadan Galatasaray Bayern Münih tahmini

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.

İlk iki maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, gruptaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Bayern Münih ise Manchester United ve Kopenhag'ı yenerek 2'de 2 yaptı.

BAYERN MUNIH MAÇININ SKORUNU TAHMİN ETTİ
Sosyal medyada paylaşına bir videoda, uygulama üzerinden Galatasaray-Bayern Münih maçının skoru tahmin edildi.

Uygulamanın sonucu Galatasaray'ın Bayern Münih'i 2-1 yeneceği çıktı.

MANCHESTER UNITED MAÇINI BİLMİŞTİ
Diğer taraftan, Manchester United-Galatasaray maçı öncesi çekilen videoda maçın 3-2 Galatasaray zaferi ile sonuçlanacağı tahmini çıkmıştı.

Tahmin doğru çıktı ve Galatasaray mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

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