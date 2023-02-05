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Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı

Galatasaray önemli bir transfere daha imza attı. La Gazzetta Dello Sport'un haberinde, Galatasaray'ın Zaniolo'yu 4.5 yıllığına renklerine katacağı belirtildi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 23:50
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İtalyanlar açıkladı: Zaniolo Galatasaray'da

Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
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Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Zaniolo için Galatasaray'ın Roma ile 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.

İtalyan oyuncunun maaşı ise yıllık 4 milyon Euro olacak. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine bir de serbest kalma bedeli eklenecek.

Habere göre Zaniolo'nun serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olacak.

ICARDI VE MERTENS DEVREDE

Zaniolo, Galatasaray'la görüşmeye başlamadan önce Icardi ve Mertens ile görüştü ve fikir aldı. İki yıldızla yaptığı görüşme sonrası ikna olan oyuncu Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

Nicolo Zaniolo yarın özel bir uçakla yarın İstanbul'a gelecek.

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