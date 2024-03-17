Galatasaray ölüp ölüp dirildiği maçı nasıl kazandı? Hakem kararları damga vurdu. Sedat Kaya yazdı

Tam 7 gol.

İki direkten dönen şut.

Kaçan bir penaltı.

Bir kırmızı kart.

Gündüz maçlarının genelde seyir zevki yoktur.

Bu kez öyle olmadı.

Muhteşem oldu.

Kasımpaşa ve Galatasaray izleyene keyif veren, kıran kırana, mücadeleci, bol gollü bir futbol sergiledi.

Öyle bir 90 dakika yaşadık ki, skor iki tarafa da gidip geldi.

Heyecan fırtınasıydı.

Böyle bir maçta duran toplar ve uzaktan şutlar çok önemliydi, gollerin çoğu da öyle oldu.

İlk yarıda Kasımpaşa rakibine göre daha etkiliydi. Galatasaray ceza alanına 12 kez girmesi bunun göstergesiydi.

Özellikle santrfor Da Costa çok etkili oldu.

15.dakikada direkten dönen şutu şansızlıktı.

Galatasaray'da Sanchez'in yokluğunda geriden oyun kurmada zorlandı. Ayrıca çıkışta çok kaybettiler.

Ama kanatları iyi kullandılar.

27. dakikada Mertens'ten muhteşem bir gol izledik.

Sağ çaprazda cezaalanı dışından müthiş bir şutla Galatasaray'ı öne geçirdi.

Kasımpaşa buna 34. dakikada cevap verdi. Aytaç'ın kornerinde savunmaya yardıma gelen İcardi kendi kalesine attı:1-1

Bu ilk yarının skoruydu.

İkinci yarıda skor iki tarafa da gitti geldi.

47.dakikada bir duran topta İcardi kafayla golü atarak, ilk yarıda kendi kalesine attığını telafi etti.

57.Dakikada bu kez Aytaç çıktı sahneye. Cezaalanından öyle bir şut attı ki, Muslera'nın yapacak bir şey yoktu: 2-2

Bu golle daha da umutlanan Kasımpaşa 77'de sahanın en iyisi Da Costa ile öne geçti: 3-2

Galatasaray yenik duruma düştükten bir dakika sonra penaltı kazandı ama İcardi penaltıyı kaçırdı. Pozisyona neden olan Winck kırmızı kart görünce Kasımpaşa 10 kişi kaldı.

Artık sahada Galatasaray'ın atakları vardı.

83. dakikada İcardi skoru eşitledi.

90'da ise oyuna yeni giren Carlos Vinicius İcardi'nin direkten dönen topu tamamlayarak skoru belirledi.

Sonunda heyecan fırtınasından kayıpsız çıkan Galatasaray oldu ve liderliğini korudu.

Maça damga vuran iki isim vardı. Biri Kasımpaşa'nın santrforu Da Costa.

Diğeri kendi kalesine gol atan, penaltı kaçıran ama attığı 2 golle Galatasaray'ın aldığı 3 puanda imzası olan İcardi'ydi.