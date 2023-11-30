Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile Pendikspor karşı karşıya gelecek.

Sarı Kırmızılılar, Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınma ile başladı ve ardından topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti. Ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Pendikspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayacak.