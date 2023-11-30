Galatasaray maçı Manchesterlı 2 oyuncunun sonu oldu

Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, performanslarını yeterli bulmadığı Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile yolların ayrılmasını talep etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray maçı Manchesterlı 2 oyuncunun sonu oldu

Manchester United'da alınan sonuçlarla eleştirilen hedefi haline gelen Erik Ten Hag, takımda radikal bir karara imza attı.
Guardian'ın haberine göre; Hollandalı çalıştırıcı, Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile devre arasında yolların ayrılmasını talep etti.
Ten Hag'ın bu iki oyuncunun performansını yetersiz bulduğu ve bu pozisyonlara yeni bir transfer arayışında olduğu açıklandı.
AMRABAT KATKI YAPAMADI
Manchester United'a sezon başında kiralık transfer olan Amrabat, bu sezon çoğu maça zorunluluk nedeniyle sol bek pozisyonunda görev yapmıştı. Faslı oyuncu, 12 karşılaşmaya çıkarken gol ve asist katkısı yapamadı.
MOUNT 1 ASİSTLE OYNADI
Amrabat gibi sezon başında transfer olan bir diğer oyuncu Mason Mount da hocasının gözüne giremedi. İngiliz oyuncu, bu sezon 12 karşılaşmada süre alırken sadece 1 asist yapabildi.

İlgili Haberler
Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan Galatasaray itirafı
Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan Galatasaray itirafı
Galatasaray Kopenhag'ı yenerse kasası dolup taşacak! Galibiyete rekor prim verilecek
Galatasaray gruptan nasıl çıkar? En iyi senaryo bu. Mirza Şeker ihtimalleri tek tek sıraladı
Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray iddiası
Öne Çıkanlar
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Son Haberler
Hasan Arat'ın yalan haber yazmakla suçladığı Orhan Yıldırım meydan okudu: Yalansa mesleği bırakıyorum. Doğruysa adaylıktan çekil Spor
Hasan Arat'ın yalan haber yazmakla suçladığı Orhan Yıldırım meydan okudu: Yalansa mesleği bırakıyorum. Doğruysa adaylıktan çekil
Galatasaray 3-0 kazandı Spor
Galatasaray 3-0 kazandı
İnönü'de ilginç anlar. Hakem cep telefonuyla ne yapıyor Spor
İnönü'de ilginç anlar. Hakem cep telefonuyla ne yapıyor
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu Ekonomi
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Düzce’de polis çok miktarda bonzai ele geçirdi Gündem
Düzce’de polis çok miktarda bonzai ele geçirdi
Aranan 171 kişi yakalandı Gündem
Aranan 171 kişi yakalandı
Karagümrük'te futbolu bırakan Benatia'ya sürpriz görev Spor
Karagümrük'te futbolu bırakan Benatia'ya sürpriz görev