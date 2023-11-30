Galatasaray maçı Manchesterlı 2 oyuncunun sonu oldu

Manchester United'da alınan sonuçlarla eleştirilen hedefi haline gelen Erik Ten Hag, takımda radikal bir karara imza attı.

Guardian'ın haberine göre; Hollandalı çalıştırıcı, Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile devre arasında yolların ayrılmasını talep etti.

Ten Hag'ın bu iki oyuncunun performansını yetersiz bulduğu ve bu pozisyonlara yeni bir transfer arayışında olduğu açıklandı.

AMRABAT KATKI YAPAMADI

Manchester United'a sezon başında kiralık transfer olan Amrabat, bu sezon çoğu maça zorunluluk nedeniyle sol bek pozisyonunda görev yapmıştı. Faslı oyuncu, 12 karşılaşmaya çıkarken gol ve asist katkısı yapamadı.

MOUNT 1 ASİSTLE OYNADI

Amrabat gibi sezon başında transfer olan bir diğer oyuncu Mason Mount da hocasının gözüne giremedi. İngiliz oyuncu, bu sezon 12 karşılaşmada süre alırken sadece 1 asist yapabildi.