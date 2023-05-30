Galatasaray şampiyon olur olmaz Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi hedef aldı

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medyadan mesajlar atan Sarı Kırmızılılar Fenerbahçe ve Beşiktaş’a göndermede bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in geçmiş dönemde yaptığı açıklamanın videosunu paylaşan Galatasaray, “Şampiyon belli. 2.‘lik ve 3.'lük yarışı tüm hızıyla sürüyor…” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın yayınladığı videoda, Başkan Dursun Özbek, “Şampiyon belli. Aslında gergin olması gereken, ikincilik üçüncülük savaşı var. Gerginlik asıl orada. Fakat onlar bu gerginliği kamufle edebilmek için devamlı Galatasaray’a sataşmak durumundalar. Tekrar söylüyorum, şampiyon belli, ikincilik üçüncülük için aralarında yarışsınlar” açıklamasında bulundu.