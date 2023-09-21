Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldı. Ülke puanında durum değişti

Editör: Ufuk Cingöz

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray kendi evinde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geldi.

Maçta 85. dakikaya kadar 2-0 geride olan sarı-kırmızılılar 86’da Sacha Boey ve 88’de Tete’nin attığı gollerle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu beraberlik sonrası Galatasaray takım puanını 1, ülke puanını 0.25 artırdı.

1- İngiltere: 89.178

2- İspanya: 75.989

3- İtalya: 71.712

4- Almanya: 69.767

5- Hollanda: 55.100

6- Fransa: 52.331

7- Portekiz: 48.316

8- Belçika: 38.400

9- TÜRKİYE: 32.850

10- İskoçya: 31.650

11- Avusturya: 30.000

12- İsviçre: 29.775