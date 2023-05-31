Galatasaray şampiyonluk kupasını Kadıköy'de mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı

Başkan Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde;

"Herkes çok mutlu. Güzel bir şampiyonluk. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray sloganımızla birlikte Galatasaray şampiyon oldu. Herkese kutlu olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de onlara söz verdiğimiz gibi şampiyon olduk. Çok değerli bir şampiyonluk. Emeği geçen herkesi kutluyorum"

Özbek, kendisine sorulan 'Fenerbahçe, Galatasaray'ı derbide alkışlayacak mı?' sorusuna ise "Onlar centilmen bir takım. Biz sahaya çıkarken alkışlayacaklar. Sezon hiç kırılmadı. Başladığımız hızla sezonun sonuna geldik. Kaç haftadır Galatasaray lider. Biz inandık ve dolayısıyla şampiyon olduk. Şampiyonluk Galatasaraylılara kutlu olsun." şeklinde yanıt verdi.

''KUPA DERBİDE STATTA OLACAK''

"Federasyon başkanı ile konuştum, kupa pazar günü derbide statta olacak."