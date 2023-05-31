Galatasaray şampiyonluk kupasını Kadıköy'de mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'a indikten sonra açıklamalarda bulundu.

Galatasaray şampiyonluk kupasını Kadıköy'de mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı

Başkan Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde;

"Herkes çok mutlu. Güzel bir şampiyonluk. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray sloganımızla birlikte Galatasaray şampiyon oldu. Herkese kutlu olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de onlara söz verdiğimiz gibi şampiyon olduk. Çok değerli bir şampiyonluk. Emeği geçen herkesi kutluyorum"

Özbek, kendisine sorulan 'Fenerbahçe, Galatasaray'ı derbide alkışlayacak mı?' sorusuna ise "Onlar centilmen bir takım. Biz sahaya çıkarken alkışlayacaklar. Sezon hiç kırılmadı. Başladığımız hızla sezonun sonuna geldik. Kaç haftadır Galatasaray lider. Biz inandık ve dolayısıyla şampiyon olduk. Şampiyonluk Galatasaraylılara kutlu olsun." şeklinde yanıt verdi.

''KUPA DERBİDE STATTA OLACAK''
"Federasyon başkanı ile konuştum, kupa pazar günü derbide statta olacak."

Öne Çıkanlar
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Son Haberler
Erden Timur: Sevginin giremeyeceği kalp yok Spor
Erden Timur: Sevginin giremeyeceği kalp yok
Kağıthane'de balkon çöktü, otomobilde hasar oluştu Yaşam
Kağıthane'de balkon çöktü, otomobilde hasar oluştu
Duble yolda kaza Yaşam
Duble yolda kaza
Okan Buruk İstanbul'a indikten sonra konuştu: Nice şampiyonluklara Spor
Okan Buruk İstanbul'a indikten sonra konuştu: Nice şampiyonluklara
Şampiyon Galatasaray İstanbul'a indi Spor
Şampiyon Galatasaray İstanbul'a indi
Kurti'den Kosova-Sırbistan gerilimine ilişkin açıklama Dünya
Kurti'den Kosova-Sırbistan gerilimine ilişkin açıklama