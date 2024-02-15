TFF'den Süper Lig için tarihi uygulama. İsim isim açıklandı bu hafta başlıyor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu
TFF'den Süper Lig için tarihi uygulama. İsim isim açıklandı bu hafta başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonu; artan hakem hatalarının önüne geçebilme adına yeni bir uygulamayı devreye soktu.

Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulaması başlayacak.

İsim isim açıklanan yeni gözlemcilerin vereceği puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.

Buradaki değerlendirmelerin ışığında hakemlerin performansı masaya yatırılacak ve bir sonraki hafta maç alıp alamayacakları ortaya çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi internet sitesinden yapılan açıklamada uygulama ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk hakemliğinin gelişmesi amacıyla programına aldığı yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulaması Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren yürürlüğe girecek.

UEFA'nın eski elit hakemlerinin de arasında yer aldığı 10 yabancı gözlemci, yeni dönemde Türk futboluna hizmet edecek.

Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak

Günümüzde UEFA'da üst düzey görevlerde bulunan 10 yabancı gözlemci, bu haftadan itibaren Trendyol Süper Lig'de görev yapan hakemleri değerlendirip puanlama yapacak. Bu gözlemci grubunun vereceği puanlar, yeni dönemde hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturarak performans ölçümlerinde belirleyici rol oynayacak. Puanlamanın diğer yüzde 50'si de saha gözlemcilerinin yanı sıra, VAR kadrosu, en üst iki ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturduğu 119 kişi tarafından yapılacak anket değerlendirmesi ile belirlenecek.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren görev almaya başlayacak yabancı gözlemcilerin isimleri şöyle:

Frank De Bleeckere (Belçika)
Jorn West Larsen (Danimarka)
Mike Riley (İngiltere)
David Borbalan (İspanya)
Cees Bakker (Hollanda)
Alan Snoddy (Kuzey İrlanda)
Lucilio Batista (Portekiz)
Alexs Deaconu (Romanya)
William Young (İskoçya)
Bo Karlsson (İsveç)"

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